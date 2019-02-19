Советник Асада прокомментировала намерение Эрдогана создать на севере Сирии буферные зоны

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган хочет воссоздать Османскую империю, включив в нее сирийские территории. Об этом журналистам во вторник заявила советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейна Шаабан, комментируя намерения турецкого лидера создать на севере арабской республики зоны безопасности.

"У Турции есть амбиции оккупировать [сирийскую] территорию. Мы видим Эрдогана, который мечтает о воссоздании Османской империи. Но не думаю, что он способен это сделать, потому что наш народ готов защитить свою землю, свою независимость", - сказала она на полях ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".