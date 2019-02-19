Президент Сербии предупредил о возможном ухудшении ситуации в Косове

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Косово и Метохии вышла из стадии "замороженного конфликта" и может ухудшиться. Об этом заявил во вторник журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Слушая недавние заявления из Приштины, становится ясно, что они не собираются отменять торговые пошлины в скором времени. Боюсь, что мы вышли из того, что называлось замороженным конфликтом, и сегодня можем ожидать только ухудшения положения вещей. Этот конфликт, к сожалению, разморожен", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что Белград продолжит прикладывать усилия по сохранению мира в регионе, несмотря на "заявления косоваров об объединении Косовска-Митровицы" (то есть захвате северной части города, населенной сербами - прим. ТАСС) и высказывания о принадлежности горно-обогатительного комбината "Трепча". "Перед нами нелегкий период, но мы постараемся сохранить мир и стабильность, сохранить наше государство и наши национальные интересы", - заявил Вучич.

"Нашими действиями на внешнеполитическом плане должны быть объяснения всему миру о том, что мы хотим сохранить мир и стабильность в Косово и Метохии, а также сохранить наш народ в Косово и Метохии", - подчеркнул президент.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Позднее правительство Косова приняло решение расширить 100%-ные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства. В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции заявил, что введение Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары было согласовано с США и Евросоюзом, чтобы Белград согласился на независимость края.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран ЕС.