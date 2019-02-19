В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела с украинской стороны

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб за минувшие сутки в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безносов.

"К сожалению, в результате обстрела со стороны украинских боевиков погиб один защитник республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким героя", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики обстреляли из минометов села Коминтерново, Саханка и Дзержинское в Новоазовском районе ДНР, выпустив за сутки более 160 боеприпасов. Под обстрел также попала насосная станция в населенном пункте Васильевка рядом с Ясиноватой.

С 29 декабря 2018 года на востоке Украины вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.