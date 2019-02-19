ОАЭ купили российские снаряды к БМП-3

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приобрели у России партию 100-миллиметровых боеприпасов для боевых машин пехоты БМП-3. Об этом ТАСС сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани на подведении итогов третьего дня 14-й международной выставки вооружений IDEX-2019, проходящей в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

"С российским акционерным обществом был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов ($21,4 млн) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для БМП-3 сухопутных войск ОАЭ", - отметил генерал.

Поставщика боеприпасов и структуру сделки он не уточнил.

На вооружении армии ОАЭ состоит порядка 1 тыс. единиц БМП-3, которая считает самой надежной машиной в составе бронетанкового парка этой страны.

Боеприпасы калибра 100 мм производится рядом российских компаний, в том числе концерном "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех").