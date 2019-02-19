Пентагон: создание нового поколения подводных ракетоносцев США идет по графику

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Создание нового класса американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Columbia идет по графику. Об этом заявил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, вице-адмирал Томас Мур, курирующий в ВМС США программы строительства всех надводных и подводных систем.

"Мы все еще движемся по графику - в плане создания корабля в установленное время, его первого патрулирования [в Мировом океане], замены им [подводных лодок] класса Ohio. Тем не менее по-прежнему предполагается, что все это произойдет [только] через 10 лет. Как и в случае с любой программой таких масштабов, мы, думаю, не вздохнем спокойно, пока не завершим строительство корабля", - отметил военачальник, комментируя ход реализации программы строительства ПЛАРБ класса Columbia.

Он подтвердил, что в процессе создания нового подводного ракетоносца американские ВМС, точнее их подрядчики в лице компании Electric Boat - "дочки" корпорации General Dynamics - и ее субподрядчика, действительно столкнулись со сложностями при сварке пусковых шахт, как сообщалось ранее. "Да, у нас были проблемы со сваркой пусковых шахт. Мы прошли через это, работая в техническом плане с Electric Boat и поставщиком", - сказал Мур, не вдаваясь в подробности.

Согласно изложенной им информации, силовая установка для нового поколения американских подводных ракетоносцев испытывается на земле - на предприятии в Филадельфии (штат Пенсильвания). Мур также заверил, что "Electric Boat далеко продвинулась в плане конструкторских усилий". "Реализация программы идет по графику, но большого люфта нет, поэтому важно, чтобы мы уложились в отведенные сроки, как они существуют на сегодняшний день", - добавил вице-адмирал. "Уж насколько в свое время передовым кораблем был класс Ohio, [тип] Columbia будет во много раз более передовым", - утверждал Мур.

Контракт в размере $5 млрд на разработку ПЛАРБ Columbia был подписан 21 сентября минувшего года. ВМС США планируют оформить закупку головной лодки и начать ее строительство в 2021 финансовом году. Контракт, заключенный с Electric Boat, предусматривает комплексную разработку ПЛАРБ и технологических процессов, охватывая весь комплекс работ по проектированию, завершению этого этапа, разработке компонентов и технологий и созданию прототипа.

Пентагон рассчитывает приобрести 12 ПЛАРБ типа Columbia. Они будут иметь 16 ракетных шахт (на подводных лодках класса Ohio - 24), что уменьшит расчетную среднюю стоимость закупки. В январе 2017 года ВМС оценивали стоимость закупки головной лодки нового класса в $8,2 млрд без учета расходов на проектирование и документацию для всей серии ракетоносцев этого типа. В боевой состав ВМС их намечается ввести в 2031 году.