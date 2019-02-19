AP: в ФБР был план по сохранению данных о приписываемом России вмешательстве в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США разработали план с целью сохранения информации, касающейся разбирательства о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По словам его источника, план был разработан после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года отправил в отставку с поста директора ФБР Джеймса Коми. В управлении опасались, что лишиться своих постов могут и многие другие сотрудники. Как отмечается в материале, после отставки Коми в ФБР также "начали расследование относительно того, препятствовал ли Трамп правосудию и может ли он быть в секретном сговоре с российской стороной".

Подготовить меры по защите якобы имеющихся у ФБР улик приказал бывший исполняющий обязанности директора управления Эндрю Маккейб. Ранее он также был заместителем Коми. Подробности, касающиеся этого плана, не приводятся, не уточняется также, как к нему относится руководство ФБР в настоящее время.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования по этому поводу продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.