Reuters: генконсульство США в Иерусалиме будет объединено с новым посольством в марте

ТАСС, 19 февраля. США намерены в марте объединить генеральное консульство в Иерусалиме, обслуживающее палестинцев, и свое новое посольство в Израиле в единое ведомство. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в США.

"Объединение консульства и посольства произойдет 4 или 5 марта, с этого момента должность генерального консула будет упразднена", - заявил агентству источник, высказывавшийся на условиях анонимности, так как официального объявления даты еще не было.

В октябре госсекретарь США Майкл Помпео заявил о планах США объединить два ведомства. По его словам, в американском посольстве в Иерусалиме будет создан новый отдел по палестинским вопросам.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно). Открытие американского диппредставительства привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. Лига арабских государств в свою очередь назвала открытие посольства США в Иерусалиме очень опасным действием, последствия которого Вашингтон не представляет.