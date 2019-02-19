Трамп распорядился создать Космические силы в составе министерства ВВС США

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение о параметрах деятельности Космических сил, которые станут шестым видом Вооруженных сил США, однако будут находиться в подчинении министерства ВВС США. Документ распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

В подписанной директиве президент дает указание главе Пентагона подготовить для внесения в Конгресс США законопроект, который учреждал бы Космические силы в составе министерства ВВС США. У нового вида вооруженных сил, согласно этому плану, будет свой начальник штаба, который будет входить в состав Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США. При этом руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Сенатом Конгресса США гражданское лицо, находящееся в подчинении министра ВВС, - заместитель министра ВВС.

Таким образом, новый вид ВС не будет полностью самостоятельным, как это предполагалось ранее, а отдельное министерство Космических сил создаваться не будет. Космические силы будут иметь статус, аналогичный статусу Корпуса морской пехоты, который тоже является отдельным видом вооруженных сил и имеет собственного командующего в статусе начальника штаба, однако находится в ведении министерства ВМС США.

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня 2018 года. Вице-президент Майкл Пенс ранее уточнял, что их организационную основу правительство США рассчитывает сформировать к 2020 году. Планировалось, что к этому времени будет создано министерство Космических сил. Они должны стать шестым видом ВС США (в дополнение к Армии США (сухопутным войскам), ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране.

На данный момент в структуре Пентагона существуют министерства сухопутных войск, ВМС и ВВС, которые управляют соответствующими видами ВС. Возглавляющие их лица не являются членами президентского кабинета, они подчиняются министру обороны США.