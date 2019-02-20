В Пентагоне назвали ключевой компонент развития ВМС США

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Разработка различных видов робототехники для применения на воде, под водой и в воздухе является ключевым компонентом дальнейшего развития Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом заявил во вторник на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, вице-адмирал Томас Мур, курирующий в командовании американских ВМС программы строительства всех надводных и подводных систем. В трех средах "Совершенно ясно, что это будет ключевой компонент наших действий на будущее <...> в целях сохранения превосходства на море", - сказал военачальник, комментируя создание необитаемых надводных и подводных аппаратов, а также беспилотных систем в его виде вооруженных сил.

В связи с этим Мур подтвердил, что ВМС США ведут испытания таких автономных систем "во всех трех средах: в воздухе, на воде и под водой". По оценке вице-адмирала, появление в ВМС США кораблей без экипажей "возможно", а вот беспилотные летательные аппараты, используемые как воздушные заправщики и разведчики, будут приняты в перспективе на вооружение "практически наверняка". Тем не менее американские ВМС пока твердо не знают, "куда движутся в плане размера подводных необитаемых аппаратов", уточнил Мур. "Я не предвижу, что наступит день, когда все летательные аппараты на авианосцах будут беспилотными. Но я, безусловно, предвижу, что наступит день, когда будет достаточно хорошая комбинация пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул далее высокопоставленный представитель Пентагона. "Не уверен, - продолжал Мур, - что мы на сегодняшний день дошли до того, чтобы полностью убрать человека из схемы". "<...> Что касается искусственного интеллекта, машинного самообучения, то мы только начинаем все это осваивать. Поэтому тяжело предсказать, как все это будет выглядеть через 5-10 лет. У нас открыты все варианты действий <...>", - признал вице-адмирал. Взгляд на Россию и Китай Он ушел от прямого ответа на просьбу ТАСС сообщить, создают ли США системы, схожие с российским необитаемым подводным аппаратом "Посейдон", а также изложить свое мнение о данной разработке. "Я не многое знаю о "Посейдоне". И я не могу говорить конкретно ни о чем, чем мы занимаемся в этой сфере", - заявил Мур.

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