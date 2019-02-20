Посол Сербии в России назвал распространение НАТО угрозой для Балкан

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Распространение НАТО на Балканы является большой угрозой для региона. Об этом заявил в среду посол Сербии в РФ Славенко Терзич на полях конференции, посвященной памяти бывшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, в Дипломатической академии МИД РФ.

"Хочу обратить внимание на несколько процессов, которые стоят перед балканскими народами, в том числе сербским народом. Это распространение НАТО на Балканах", - отметил он.

Другой угрозой, продолжил Терзич, является переписывание истории и героизация нацизма. "Это видно на Балканах, это видно в Хорватии, в Косове, в Албании, где нацистские приспешники и даже руководители стали героями и примером для молодежи", - заявил посол.