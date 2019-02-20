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Политический кризис в Венесуэле
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Посол в России назвал ложной информацию о закрытии морских границ Венесуэлы

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на венесуэльского вице-адмирала Кинтеро Мартинеса, что власти страны закрыли морскую границу с несколькими из Малых Антильских островов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал ложной информацию о закрытии венесуэльских морских границ.

"Приказа о закрытии морской границы Венесуэлы не было", - сказал он в среду ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на венесуэльского вице-адмирала Кинтеро Мартинеса, что власти страны закрыли морскую границу с несколькими из Малых Антильских островов, препятствуя прибытию на территорию страны как морских, так и воздушных судов с островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, входящих в состав Нидерландов.

Теги
НидерландыВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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