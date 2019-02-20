СМИ: главарь "Джебхат ан-Нусры" ранен в голову в Сирии

ТАСС, 20 февраля. Главарь террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани доставлен в один из госпиталей турецкой провинции Хатай с тяжелым ранением в голову. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в сирийской оппозиции. По их сведениям, аль-Джулани участвовал в совещании полевых командиров в городе Идлиб 18 февраля в момент, когда рядом со штабом "Джебхат ан-Нусры" были подорваны два заминированных автомобиля. В результате погибли 16 человека и порядка 30 получили ранения.

По информации канала, главарь террористов была вывезен из Идлиба в Турцию через погранпереход Рейхания, его состояние крайне тяжелое.

"Джебхат ан-Нусра" и ее союзники контролируют свыше 70% территории провинции Идлиб на северо-западе Сирии. В январе они одержали победу в очередной междоусобице над умеренными группировками, поддерживаемыми Турцией, и еще более укрепили свои позиции. Ранее главарь "Джебхат ан-Нусры" отказался подчиниться ультиматуму Анкары, сдать тяжелые вооружения и вывести своих боевиков из демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в провинции Идлиб и пограничных с ней районах Алеппо, Латакии и Хамы.