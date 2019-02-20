В Госдепартаменте прокомментировали слова Путина о нарушении ДРСМД со стороны США

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. США продолжают выполнять условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), тогда как Россия нарушает его уже долгое время. С таким утверждением выступил в среду представитель Госдепартамента на просьбу ТАСС прокомментировать заявления российского лидера Владимира Путина в послании Федеральному собранию.

"Россия долгое время нарушает условия ДРСМД. США предприняли многочисленные попытки, чтобы Россия вернулась к его соблюдению", - заявил представитель американского дипведомства.

"В отличие от России, предпринимающей усилия по созданию множества новых систем вооружения, включая нестратегическое ядерное оружие, США полностью соблюдают ДРСМД. Комплексы Aegis Ashore в Румынии и Польше полностью подпадают под условия ДРСМД", - считают в Госдепартаменте. "Слова президента Путина являются продолжением пропагандистских усилий России, направленных на то, чтобы избежать ответственности за действия, нарушающие ДРСМД", - полагает представитель Госдепартамента.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из ДРСМД, заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".

Российский лидер особо отметил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. По его словам, Соединенные Штаты "сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты- мишени для целей ПРО", а затем "приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок MK-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности" Tomahawk. Президент подчеркнул, что, сделав все это, "США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД".

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.