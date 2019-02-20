CNN: Болтон перед саммитом США - КНДР проведет консультации в Южной Корее

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен на текущей неделе отправиться в Южную Корею для проведения консультаций перед саммитов США - КНДР во Вьетнаме. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Его источники не уточняют, с кем именно встретится Болтон в Южной Корее. Они констатируют, что Сеул остается одним из наиболее активных сторонников диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Как отмечается в публикации, официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис констатировал, что "пока нечего объявить" о поездке Болтона в Южную Корею.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.