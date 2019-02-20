{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Второй саммит США — КНДР

CNN: Болтон перед саммитом США - КНДР проведет консультации в Южной Корее

Источники телеканала не уточняют, с кем именно встретится помощник президента США по нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен на текущей неделе отправиться в Южную Корею для проведения консультаций перед саммитов США - КНДР во Вьетнаме. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

На эту тему
Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Его источники не уточняют, с кем именно встретится Болтон в Южной Корее. Они констатируют, что Сеул остается одним из наиболее активных сторонников диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Как отмечается в публикации, официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис констатировал, что "пока нечего объявить" о поездке Болтона в Южную Корею.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.

Теги
СШАКНДРСингапурРеспублика КореяКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдБолтон, ДжонВторой саммит США — КНДР
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Bloomberg: Путин продемонстрировал стремление уделять больше внимания нуждам россиян
Агентство отмечает, что изложенные президентом РФ социальные программы "кажутся наиболее амбициозными из всех, которые он когда-либо выдвигал"
Читать полностью