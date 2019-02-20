Гуайдо сообщил, что судно с гуманитарной помощью для Венесуэлы покинуло Пуэрто-Рико

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Судно с 250 т гуманитарной помощи для Венесуэлы на борту покинуло Пуэрто-Рико и направилось в сторону Боливарианской Республики. Об этом в среду сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
"Сегодня из Пуэрто-Рико вышло судно с 250 т гуманитарной помощи для нашей страны", - написал он в своем Twitter. Политик также выразил уверенность, что "гуманитарная помощь в любом случае попадет в Венесуэлу".
Hoy salió desde Puerto Rico una embarcación con 250 toneladas de ayuda humanitaria para nuestro país.— Juan Guaidó (@jguaido) 20 February 2019
Contenedores llenos de esperanza y oportunidades para muchos venezolanos, pero también llenos de libertad.
¡La ayuda humanitaria entrará #SíOSí a Venezuela! pic.twitter.com/JHcexckpH3
Ранее Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.
23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.