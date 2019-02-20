Гуайдо сообщил, что судно с гуманитарной помощью для Венесуэлы покинуло Пуэрто-Рико

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Судно с 250 т гуманитарной помощи для Венесуэлы на борту покинуло Пуэрто-Рико и направилось в сторону Боливарианской Республики. Об этом в среду сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Сегодня из Пуэрто-Рико вышло судно с 250 т гуманитарной помощи для нашей страны", - написал он в своем Twitter. Политик также выразил уверенность, что "гуманитарная помощь в любом случае попадет в Венесуэлу".