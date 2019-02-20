Макрон заявил, что Франция сталкивается с тревожным возрождением антисемитизма

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Французское общество сталкивается с беспрецедентной волной антисемитизма. Об этом заявил в среду вечером президент Франции Эмманюэль Макрон на обеде, устроенном в Париже национальным Советом еврейских организаций.

"На протяжении ряда лет - и эта ситуация обострилась в последние недели - наша страна, как вся Европа и почти все западные демократии, сталкивается с беспрецедентным со времени Второй мировой войны возрождением антисемитизма, - заявил глава французского государства, выступление которого транслировалось телеканалами. - Антисемитизм вновь убивает во Франции".

По словам Макрона, "одной из современных форм антисемитизма является антисионизм". Франция, указал он, намерена руководствоваться определением антисемитизма, которое применяет Международный альянс памяти жертв холокоста. Президент также сообщил, что в мае во французский парламент будет внесен законопроект против пропаганды ненависти в интернете.

Во вторник в столице Франции прошла многотысячная манифестация против роста антисемитских настроений. Ее инициаторами выступили более десяти французских политических партий. В своем заявлении они выразили обеспокоенность участившимися актами антисемитизма в стране.

По данным МВД республики, в 2018 году во Франции было зафиксировано более 500 таких случаев, что значительно превышает показатель 2017 года. Целый ряд подобных преступлений зарегистрирован и в этом году. Так, в ночь на 19 февраля в Эльзасе, по сообщению префектуры Нижнего Рейна, неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище к северо-востоку от Страсбурга. Прокуратура начала расследование данного инцидента.