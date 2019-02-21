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Политический кризис в Венесуэле

Военный атташе Венесуэлы в ООН признал Гуайдо и.о. президента

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Педро Чиринос предпочел демократию для венесуэльцев тирании Николаса Мадуро

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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"Военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он предпочел демократию для венесуэльцев тирании [президента Николаса] Мадуро", - написал Болтон в своем Twitter.

В социальных сетях ранее была опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме, представившийся полковником Педро Чириносом, говорит, что "с сегодняшнего дня не подчиняется незаконно находящемуся у власти правительству Николаса Мадуро". "Я признаю и подчиняюсь переходному правительству под руководством Хуана Гуайдо", - добавил он.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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