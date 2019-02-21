Военный атташе Венесуэлы в ООН признал Гуайдо и.о. президента

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он предпочел демократию для венесуэльцев тирании [президента Николаса] Мадуро", - написал Болтон в своем Twitter.

В социальных сетях ранее была опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме, представившийся полковником Педро Чириносом, говорит, что "с сегодняшнего дня не подчиняется незаконно находящемуся у власти правительству Николаса Мадуро". "Я признаю и подчиняюсь переходному правительству под руководством Хуана Гуайдо", - добавил он.