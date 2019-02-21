В ДНР сообщили о подготовке Киевом покушения на Виктора Медведчука

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство госбезопасности провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) располагает информацией о подготовке спецслужбами Киева покушений на ряд известных украинских политиков, в том числе на руководителя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в четверг пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

"Министерство государственной безопасности ДНР располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука", - заявил он на пресс-конференции в Донецком агентстве новостей.

По словам Попова, основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Куратором назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк. Сотрудники СБУ занимаются "слежкой за потенциальными жертвами".

"Известно, что покушение на Виктора Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа (в/ч А-0553), базирующегося в Хмельницком, - продолжал Попов. - По нашим данным, в настоящее время под руководством специалистов из состава разведывательного управления министерства обороны США, которые проживают в гостинице "Арена", на базе указанного полка проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов".

Покушение на Медведчука

Впервые о подготовке покушения на Виктора Медведчука сообщил в начале февраля бывший президент Украины Виктор Янукович. На пресс-конференции в Москве он заявил, что располагает информацией о том, что в Киеве создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении. "Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти", - сказал он тогда.

Янукович особо отметил, что сам давно лично знает Медведчука. "Он имеет свою точку зрения на все вопросы, и он ее озвучивает, - указал он. - Когда я был президентом, я не всегда был согласен с ним, но я же не давал указания заткнуть ему рот".

"В принципе такие действия недопустимы по отношению к любому гражданину Украины. В стране должен работать закон. Не должны спецслужбы сращиваться радикалами и использовать последних в политических целях", - заключил экс-президент.

За несколько дней до этого Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука, обвинив его в государственной измене из-за того, что тот предложил план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономии в составе Украины.