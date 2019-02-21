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Кризис на Украине

Украина попросила Россию предоставить правовую помощь в деле против Поклонской

Депутата обвиняют в запрете меджлиса крымско-татарского народа, в преследовании Олега Сенцова и нарушении законов и обычаев войны

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украинская прокуратура просит Россию сообщить депутату Госдумы Наталье Поклонской о привлечении ее к уголовной ответственности. Об этом заявил прокурор так называемой прокуратуры Крыма (входит в Генеральную прокуратуры Украины) Гюндуз Мамедов.

"Мы хотим закончить расследование уголовного производства. В рамках этого расследования мы направили ходатайство о предоставлении правовой помощи в Российскую Федерацию, чтобы там ей сообщили о привлечении к уголовной ответственности", - сообщил Мамедов в интервью украинскому изданию "theБабель", опубликованном в четверг.

По словам прокурора, теперь украинская сторона ожидает ответа от России.

Как заявлял ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, Наталья Поклонская обвиняется в том, что в должности прокурора Крыма после 2014 года "лично участвовала в запрете меджлиса крымско-татарского народа" (запрещенная в РФ экстремистская организация), "утверждении в соответствии с УПК РФ обвинительного акта" в отношении заместителя главы этой организации Ахтема Чийгоза и еще пяти человек, а также участвовала "в преследовании Олега Сенцова" (осужден в России за терроризм). По словам Луценко, ей вменяется также "нарушение законов и обычаев войны".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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УкраинаКризис на УкраинеПоклонская, Наталья Владимировна
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