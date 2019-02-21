Украина возбудила уголовные дела против более 100 бывших силовиков и чиновников Крыма

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовные дела против более 100 бывших сотрудников силовых органов и государственных учреждений Крыма. Об этом сообщил прокурор так называемой прокуратуры Крыма (входит в Генеральную прокуратуру Украины) Гюндуз Мамедов.

По его словам, до марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя "было 16 правоохранительных органов и государственных учреждений, работники которых подозреваются в измене". "Мы идентифицировали 16 тыс. человек. По 107 из них мы открыли уголовные дела", - сказал Мамедов в интервью украинскому изданию "theБабель", опубликованном в четверг.

Он уточнил, что в суды уже направлен 71 обвинительный акт, по которым результаты пока ожидаются. В то же время Мамедов признал, что украинские суды неохотно рассматривают дела по таким статьям. "Это связано с тем, что к 2014 году судебной практики по данной категории дел практически не было, и по большинству дел стоит вопрос, будет ли заочное рассмотрение", - пояснил прокурор.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.