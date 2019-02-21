Эксперт: отставка кабмина Казахстана может "очистить фон" перед новым циклом в политике

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Отставка правительства Казахстана, к которому накопилось много претензий, может "очистить неблагоприятный фон" перед новым циклом в политике. Такое мнение высказал в четверг корреспонденту ТАСС политолог Данияр Ашимбаев.

"Сейчас, в преддверии съезда [правящей партии "Нур Отан"], и, возможно, намечающегося электорального цикла, главой государства было принято решение об отставке правительства. Потому что замена отдельных министров, как показала практика, уже смысла не имеет, здесь вопрос системный", - отметил Ашимбаев. Он также не исключил, что у отставки кабмина есть связь с недавним обращением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Конституционный совет за разъяснением толкования перечня оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства.

"Я думаю, что определенная связь все-таки есть. Обращение главы государства в Конституционный совет рассматривалось как возможное начало досрочных выборов президента. И в этих условиях было бы неплохо, если бы правительство более активно выполняло свою работу, в первую очередь, по социальным вопросам с тем, чтобы не создавать неблагоприятный фон во время предвыборной кампании", - пояснил политолог.

В то же время, по его мнению, отставка кабмина предполагалась экспертами уже давно, еще с осени прошлого года, но по ряду причин откладывалась. "Сама по себе отставка правительства назрела давно. А то, что оно меняется сейчас, как уже в свое время говорилось, было ожидание, что правительство накопит на себя негативные ожидания и уйдет вместе со всем негативом, в определенной степени очистив политический фон", - считает Ашимбаев. По его мнению, утверждение нового кабмина может произойти уже на следующей неделе.

"Кандидатуру премьера должен утвердить парламент. Парламент сейчас не на каникулах, собрать его сейчас достаточно оперативно можно за один день <...> Я думаю, что процесс формирования нового правительства после назначения нового премьера займет не больше трех-четырех дней. Скорей всего, на следующей неделе все необходимые процедуры будут проведены", - отметил политолог.

Ранее в четверг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики. Исполнение обязанностей премьер-министра глава государства возложил на Аскара Мамина. Члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

Обращение в Конституционный совет

Конституционным советом Казахстана 4 февраля принято к производству обращение президента Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 конституции. В нем глава государства просил ответить на следующий вопрос: "Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 конституции Казахстана перечень оснований досрочного прекращения полномочий президента Казахстана?". Конституционный совет 15 февраля дал разъяснения по обращению президента республики. По мнению совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку.