Глава штата Рорайма: закрытие границы с Венесуэлой не помешает доставке помощи

"Это не помешает распределению гуманитарной помощи. Пусть эти продукты питания и медикаменты и находятся на бразильской территории, мне кажется, будет нетрудно распределить их среди венесуэльцев даже при закрытой границе. Они должны лишь перейти [ее] и забрать помощь", - заявил он в интервью телеканалу Globo.

По словам Денариума, граница между Бразилией и Венесуэлой очень протяженная, поэтому после закрытия контрольно-пропускных пунктов с венесуэльской стороны люди просто начнут пересекать ее [границу] в других точках - там, где отсутствует пограничный контроль. "Если человек не хочет переходить границу через официальные пункты, он пройдет "сбоку". Длина нашей границы 1850 км", - сказал губернатор.

Вместе с тем он отметил, что решение Мадуро о закрытии границы "создает напряженную атмосферу". "Бразилия - мирная страна, у нас нет никаких проблем с Венесуэлой. Мы лишь пытаемся передать гуманитарную помощь тем людям, которые нуждаются в лекарствах и продуктах питания и которые умирают", - пояснил Денариум.

Инициатива о доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи в условиях развернувшегося в стране политического кризиса привела к очередным разногласиям между противниками и сторонниками Мадуро. Оппозиция заявляет, что намерена сделать все возможное, чтобы провезти в страну грузы из Колумбии и Бразилии. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права и не намерены пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

В четверг Мадуро объявил, что закрывает сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией.