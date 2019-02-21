СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

ТАСС, 22 февраля. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу сообщило Anadolu Ajansı.

По его данным, лидеры двух стран обсудили последние события в Сирии и подчеркнули решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма. Эрдоган и Трамп также отметили значимость поддержки политического процесса в Сирии.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности относительно вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон, указывает агентство.

Во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией по поводу создания так называемой буферной зоны на северо-востоке Сирии после вывода оттуда американского воинского контингента.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. В арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.