В Вашингтоне прошли консультации по формированию "Ближневосточного НАТО"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Консультации о формировании так называемого Ближневосточного стратегического альянса, который эксперты уже назвали "Ближневосточным НАТО", прошли в четверг в Вашингтоне при участии представителей шести стран Персидского залива, Иордании, Египта и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Оборонительный по своей сути альянс направлен на достижение общих целей участвующих в нем наций и противодействие угрозам региональной безопасности для стабильности и процветания. Сегодняшние консультации включали в себя обмен мнениями по вопросу формулирования стратегических задач альянса, упор делался на политические темы и вопросы безопасности", - сказано в документе. Других подробностей переговоров не сообщается.

По замыслу США, в состав "арабского НАТО" планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. В середине января госсекретарь Майкл Помпео провел турне по этим странам, где провел серию переговоров с их лидерами. Одной из главных задач поездки было сближение позиций восьми стран для создания альянса. Цель коалиции - противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.