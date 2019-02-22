СМИ: Китай в 2018 году подвергся максимальному количеству кибератак

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китайские госучреждения, компании и частные лица в 2018 году подверглись максимальному количеству хакерских атак. Как сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая, в среднем ежедневно власти фиксировали до 800 млн попыток генерации направленного избыточного трафика.

По данным пекинской компании Knownsec Information Technology, пик сетевых взломов в КНР пришелся на август минувшего года, когда в сутки страна испытывала более 4,9 млрд кибератак с целью привести к отказу серверов. Большинство попыток взлома было предпринято в отношении правительственных сайтов, где хранится большое количество ценной информации, а также предприятий финансового сектора, компаний культурного досуга и сферы развлечений.

Согласно проведенному анализу, до 97% сетевых атак было предпринято с территории материкового Китая, остальные 3% - из-за границы. Из выявленной закономерности следует, что китайские хакеры предпочитают действовать по будням, поскольку в конце недели на выходных их активность гораздо ниже.

Как отметила на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, китайская сторона считает, что хакерские атаки и хищения конфиденциальной информации через интернет носят глобальный характер и затрагивают интересы всех стран, поэтому их решение требует от мирового сообщества объединенных усилий. По словам дипломата, Пекин твердо выступает за обеспечение сетевой безопасности, и абсолютно не приемлет сетевые взломы в любом их проявлении.

"Китай выступает за то, чтобы члены международного сообщества осуществляли друг с другом сотрудничество и поддерживали диалог на равноправной основе взаимного уважения ради преодоления угрозы кибербезопасности путем объединенных усилий", - подчеркнула Хуа Чуньин.