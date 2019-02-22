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Расследование убийства Бориса Немцова

Вице-председатель ПА ОБСЕ подготовит доклад о расследовании убийства Немцова

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал эти действия политизированными

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) подготовит доклад о расследовании убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, в котором будут обозначены вопросы, сохраняющиеся у ассамблеи по данному делу, сообщил в пятницу журналистам председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели. В свою очередь глава российской делегации на зимней сессии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал подобные мероприятия политизированными, отметив, что действия следствия по этому делу понятны и прозрачны.

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"В прошлом году состоялось специальное мероприятие, посвященное делу об убийстве Бориса Немцова, - сказал Церетели. - После этого было обращение ряда членов парламентской ассамблеи от разных делегаций ко мне с просьбой найти правильный подход к разбирательству по данному делу, как того просили адвокаты, российские оппозиционные политики, отдельные политические группы".

По его словам, в ПА ОБСЕ хотят "понять, в каком состоянии сейчас находится это расследование". "Все знают, что люди получили тюремные сроки, были вынесены приговоры, но есть некоторые другие вопросы, в том числе - почему это произошло, кто организатор?" - пояснил Церетели.

По словам Церетели, в докладе будет "более конкретно описано нынешнее положение дел", будет выражена обеспокоенность ассамблеи и будут "обозначены вопросы, требующие ответа". "На данный момент это не парламентское расследование, это, скорее, доклад о том, какие вопросы пока остаются. К примеру, об организаторах и заказчиках", - продолжил глава ПА ОБСЕ, уточнив, что первая часть доклада будет представлена через пять месяцев на ежегодной сессии ассамблеи в Люксембурге.

Решение о назначении специального докладчика было принято на полях зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене. Как отметил в беседе с журналистами председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, речь идет о запуске "полноценной надзорной процедуры в рамках ПА ОБСЕ". По его словам, окончательная версия доклада может быть представлена на следующей зимней сессии в Вене в 2020 году. "Мы очень надеемся на сотрудничество со стороны российской делегации и российских властей", - добавил Кара-Мурза, не исключив, что Седерфельт в скором времени совершит поездку в Россию.

Мнение делегации России

Глава российской делегации на зимней сессии ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой со своей стороны назвал подобные мероприятия политизированными.

"Не видим, честно говоря, в этом никакой практической помощи для установления истинных причин этого преступления. Считаю, что действия следственных органов в данном случае в РФ совершены, они достаточно понятны и прозрачны. А что касается докладов, никто не может запретить госпоже Седерфельт делать доклады, просто делать доклады, не въезжая в страну, на основании непонятно каких данных и непонятно каких неправительственных организаций", - сказал он журналистам, добавив, что подготовленные таким образом доклады Москва признавать не будет.

Толстой при этом заметил, что если автор доклада все же посетит Россию, то тогда у нее будет "больше материалов". Глава российской делегации также обратил внимание на то, что Седерфельт далеко не первый раз занимается подготовкой докладов по России.

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РоссияНемцов, Борис ЕфимовичРасследование убийства Бориса НемцоваТолстой, Петр Олегович
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