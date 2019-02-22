Президент Словакии опасается уголовного преследования после завершения срока полномочий

ТАСС, 22 февраля. Президент Словакии Андрей Киска опасается, что после завершения в июне его полномочий он будет обвинен политическими противниками в махинациях с уплатой налогов в принадлежащей ему и его брату компании KTAG и попадет в тюрьму. Этими опасениями политик поделился в пятницу с журналистами, сообщило Словацкое радио.

"Мне грозит тюремное заключение от 7 до 12 лет, - сказал президент. - Так может выглядеть месть".

По словам Киски, мстить ему намерен экс-премьер республики и лидер крупнейшей партии правительственной коалиции "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо. Глава государства сообщил, что отказался пообещать ему пост в Конституционном суде, на который претендовал влиятельный политик.

Через день после их беседы полиция выдвинула обвинения в налоговых нарушениях против генерального директора KTAG. "Это случилось на следующий день после сделанного Фицо заявления, что он отказался выдвигать свою кандидатуру на пост судьи Конституционного суда. Данное совпадение не случайно. Это месть Фицо за то, что я отказался пообещать ему эту политическую пенсию", - подчеркнул президент.

Конфликт Киски и Фицо

Киска избран президентом Словакии в 2014 году, в борьбе за высший государственный пост его главным соперником был Фицо. После выборов было установлено, что свою предвыборную кампанию Киска финансировал за счет KTAG, а затем незаконно получил возврат НДС на данные расходы. Сумма возвращенного налога составила €146 тыс. В результате скандала президенту пришлось вернуть эти деньги.

Братиславские юристы не исключают возможности уголовного преследования Киски, который 14 июня текущего года покинет пост президента Словакии. Полиция располагает данными, что он с самого начала был в курсе финансовых махинаций в KTAG, которые осуществлялись с его согласия.

Роберт Фицо уже опроверг слова президента о попытке мести за упущенный шанс стать членом КС. "Категорически отвергаю это", - сказал он. Политик заверил, что не оказывал и не оказывает давление на полицию, прокуратуру и суды по делу KTAG.