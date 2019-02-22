В США опровергли сообщения о завершении расследования Мюллера на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Информация о том, что доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы может быть передан в министерство юстиции США уже на следующей неделе, не соответствует действительности. Об этом заявил в пятницу представитель минюста США высокого ранга.

"Любые сообщения о том, что доклад спецпрокурора будет передан в минюст на следующей неделе, являются неверными", - сообщил он ряду западных информационных агентств, включая Associated Press и Reuters. В офисе спецпрокурора США корреспондент ТАСС отказались комментировать эту информацию.

"Нет ничего удивительного в том, что они не будут выпускать этот доклад в тот момент, когда президент будет находиться во Вьетнаме и вести международные переговоры, ставки на которых высоки", - заявил также агентству Reuters источник.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр уже на следующей неделе может заявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам его источников, Барр в настоящее время готовится к тому, чтобы сделать данное заявление в свете завершения разбирательства, которое уже около двух лет проводит Мюллер. Согласно этим данным, планируется, что вскоре после этого минюст США направит Конгрессу секретный отчет о расследовании.

При этом источники CNN не исключали, что сроки, о которых шла речь, могут быть скорректированы из-за встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая пройдет в Ханое 27-28 февраля.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.