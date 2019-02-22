Брат Пола Уилана заявил, что дипломаты стран Запада пристально следят за его делом

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства США в России присутствовали в пятницу на слушаниях по делу задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана, а накануне провели с ним встречу. Об этом сообщил в пятницу брат задержанного Дэвид Уилан в материале, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Сотрудники посольства США посетили Пола 21 февраля. Сотрудники консульства присутствовали на слушаниях по его делу 22 февраля, - написал Дэвид Уилан. - Полу повезло в том, что его дело привлекло исключительно пристальное внимание консульств США, Великобритании, Канады и Ирландии".

Брат задержанного выразил недовольство тем, что "российские суды не склонны разрешать американским заключенным находиться до суда под домашним арестом, в особенности когда это уместно".