Помпео заявил о прибытии в Колумбию второй партии гумпомощи для Венесуэлы

ТАСС, 23 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в Twitter, что вторая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла в город Кукута (Колумбия).

"По просьбе [лидера венесуэльской оппозиции] Хуана Гуайдо второй транш гуманитарной помощи США прибыл в Кукуту. Этой помощи должно быть позволено попасть в Венесуэлу и дойти до нуждающихся людей", - написал Помпео.