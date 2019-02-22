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Политический кризис в Венесуэле

Помпео заявил о прибытии в Колумбию второй партии гумпомощи для Венесуэлы

Госсекретарь США заявил, что "этой помощи должно быть позволено попасть в Венесуэлу и дойти до нуждающихся людей"

ТАСС, 23 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу в Twitter, что вторая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла в город Кукута (Колумбия).

"По просьбе [лидера венесуэльской оппозиции] Хуана Гуайдо второй транш гуманитарной помощи США прибыл в Кукуту. Этой помощи должно быть позволено попасть в Венесуэлу и дойти до нуждающихся людей", - написал Помпео.

Госдепартамент 10 февраля сообщил о прибытии первой партии американской гуманитарной помощи в Кукуту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в Кукуте открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

 

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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