Reuters: президент Судана назначил нового премьер-министра страны

ТАСС, 23 февраля. Президент Судана Омар аль-Башир назначил нового премьер-министра страны после объявления о том, что он отправляет правительство в отставку. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его данным, при этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции. Кроме того, аль-Башир назначил новых губернаторов провинций. Имя нового премьера не называется.

В пятницу президент Судана объявил о введении в стране на год чрезвычайного положения, а также об отставке правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций.