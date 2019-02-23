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Reuters: президент Судана назначил нового премьер-министра страны

Как отмечает агентство, имя нового премьера не называется

ТАСС, 23 февраля. Президент Судана Омар аль-Башир назначил нового премьер-министра страны после объявления о том, что он отправляет правительство в отставку. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его данным, при этом на своих должностях остались министры обороны, иностранных дел и юстиции. Кроме того, аль-Башир назначил новых губернаторов провинций. Имя нового премьера не называется.

В пятницу президент Судана объявил о введении в стране на год чрезвычайного положения, а также об отставке правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций.

Теги
Башир, Омар, аль-Судан
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