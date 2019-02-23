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Политический кризис в Венесуэле

Президент Колумбии связал с отчаянием решение Венесуэлы закрыть границу

Иван Дуке также отметил, что венесуэльский народ готов "защищать свою свободу"

БОГОТА, 23 февраля. /ТАСС/. Решение Венесуэлы временно закрыть границу с Колумбией свидетельствует об отчаянии, в котором находятся власти этой страны. Такое мнение в пятницу выразил глава Колумбии Иван Дуке во время интервью телекомпании CNN.

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"Это отчаяние диктатуры", - сказал Дуке.

Глава Колумбии также отметил, что народ Венесуэлы готов "защищать свою свободу". "Завтра ожидается большая проверка для всех венесуэльцев", - добавил Дуке.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.

Теги
КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, Иван
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