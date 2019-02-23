В Анкаре заявили, что Турция и США стремятся достичь прогресса в переговорах по С-400

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Представители военных ведомств Турции и США продолжат переговоры для урегулирования проблем в вопросах поставок американских истребителей пятого поколения F-35 и приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министра национальной обороны Турции Хулуси Акара по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом в Вашингтоне.

"Мы обменялись взглядами и информацией касательно F-35 и С-400, а также договорились продолжить переговоры по этим темам и сделать все возможное для разрешения проблем между нашими странами. Мы будем стараться достичь определенного прогресса уже в ближайшие дни", - сказал Акар.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня 2018 года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.