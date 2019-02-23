Гуайдо приветствовал сбежавших в Колумбию военных и призвал сограждан митинговать у казарм

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо отказался считать сбежавших в Колумбию военнослужащих дезертирами. Об этом политик написал в субботу в Twitter , в очередной раз призвав вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону противников президента страны Николаса Мадуро.

"Венесуэла, те гвардейцы и военнослужащие, которые решат присоединиться к нашей борьбе, не дезертиры. Они решили перейти на сторону народа и конституции. Добро пожаловать!", - написал Гуайдо. "Наступление свободы и демократии в Венесуэле уже не остановить", - добавил он.

Гуайдо также призвал сограждан в эту субботу организовать манифестации у казарм по всей стране, призывая военнослужащих пропустить в Венесуэлу гуманитарную помощь. "Мы повторяем наш приказ Национальным боливарианским вооруженным силам: пропустите гуманитарную помощь и перейдите на сторону народа. Мы призываем всех в массовом порядке выходить на улицы по всей стране, чтобы мирно митинговать у казарм, требуя от Национальных боливарианских вооруженных сил пропустить гуманитарную помощь", - написал лидер оппозиции.

Ранее в субботу трое бойцов лояльной президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Национальной гвардии протаранили на бронемашинах заграждения, временно установленные на границе с Колумбией, и прорвались на ее территорию. Они пересекли границу на мосту имени Симона Боливара и просили помощи у колумбийской погранслужбы.

В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три перехода на границе с Колумбией - мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.