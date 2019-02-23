Сбежавшие в Колумбию военные Венесуэлы призвали армию признать Хуана Гуайдо президентом

БОГОТА, 23 февраля. /ТАСС/. Представители Национальной гвардии Венесуэлы, которые утром в субботу сбежали в Колумбию, обратились к бойцами венесуэльской армии с призывом присоединиться к ним и признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Боливарианской Республики.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мы признаем Хуан Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Товарищи, настало время сделать правильный исторический выбор", - сказали военнослужащие, чье видеообращение опубликовал в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Представители венесуэльской гвардии заявили, что пошли на этот шаг "ради своих семей".

Ранее в субботу трое бойцов лояльной президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Национальной гвардии протаранили на бронемашинах заграждения, временно установленные на границе с Колумбией, и прорвались на ее территорию. Они пересекли границу на мосту имени Симона Боливара и просили помощи у колумбийской погранслужбы. Гуайдо отказался считать сбежавших в Колумбию военнослужащих дезертирами.

В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три перехода на границе с Колумбией - мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.