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Политический кризис в Венесуэле
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Гуайдо: грузовики с гуманитарной помощью из Колумбии въехали на территорию Венесуэлы

Лидер оппозиции добавил, что "режим узурпатора" мешает их прохождению, не помешает решимости венесуэльцев "жить в свободе"

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы. Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо.

"Мы сообщаем, что грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие из Колумбии, уже находятся на территории Венесуэлы. Режим узурпатора мешает их прохождению, однако он не помешает нашей решимости жить в свободе", - написал он. Свое сообщение политик сопроводил фотографией транспортных средств и группы правоохранителей, преграждающих им проезд.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в установленных международным правом, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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