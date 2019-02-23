Гуайдо: грузовики с гуманитарной помощью из Колумбии въехали на территорию Венесуэлы

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы. Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо.

"Мы сообщаем, что грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие из Колумбии, уже находятся на территории Венесуэлы. Режим узурпатора мешает их прохождению, однако он не помешает нашей решимости жить в свободе", - написал он. Свое сообщение политик сопроводил фотографией транспортных средств и группы правоохранителей, преграждающих им проезд.