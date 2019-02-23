Гуайдо: грузовики с гуманитарной помощью из Колумбии въехали на территорию Венесуэлы

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы. Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо.
"Мы сообщаем, что грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие из Колумбии, уже находятся на территории Венесуэлы. Режим узурпатора мешает их прохождению, однако он не помешает нашей решимости жить в свободе", - написал он. Свое сообщение политик сопроводил фотографией транспортных средств и группы правоохранителей, преграждающих им проезд.
¡Atención Venezuela!— Juan Guaidó (@jguaido) 23 February 2019
Anunciamos que los camiones de la ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano.
El régimen usurpador está impidiendo su paso.
No podrán con nuestra decisión irreversible de vivir en libertad.
#23FAvalanchaHumanitaria pic.twitter.com/PBFJnRnaJm
В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в установленных международным правом, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.