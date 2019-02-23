США будут вводить санкции против военнослужащих Венесуэлы, не поддержавших оппозицию

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут вводить санкции в отношении венесуэльских военнослужащих, не поддержавших оппозицию и не пропустивших в республику гуманитарный конвой. Соответствующее сообщение разместил в субботу на своей странице в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"У военнослужащих Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и пропустить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", - написал Болтон, прикрепив к сообщению материал агентства Reuters, в котором говорится об ужесточении односторонних американских санкций против Венесуэлы.

Агентство отмечает, что власти США уже на следующей неделе могут объявить о расширении своих черных списков с целью оказать давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, если военнослужащие не пропустят в субботу гуманитарный конвой на территорию республики.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки рассказал журналистам, что Болтон в связи с важностью доставки гуманитарной помощи отменил визит в Южную Корею для проведения консультаций перед саммитом США и КНДР во Вьетнаме. Помощник президента планирует следить за разворачивающимися событиями в Венесуэле, отметил Марки.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.