СМИ: Ким Чен Ын встретится с лидером Вьетнама перед саммитом с Трампом

ПХЕНЬЯН, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проведет переговоры с лидером Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Фу Чонгом перед началом саммита с президентом США Дональдом Трампом, намеченного на 27-28 февраля в Ханое. Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК .

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"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама и президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга скоро нанесет официальный дружественный визит в СРВ, за время визита будут проводиться саммит и переговоры высших руководителей двух стран", - говорится в сообщении ЦТАК.

Предыдущий визит лидера КНДР во Вьетнам состоялся 55 лет назад, когда Ханой посетил основатель народной республики Ким Ир Сен. В нынешней поездке Ким Чен Ын решил повторить исторический маршрут своего деда, проделав путь из Пхеньяна в Ханой по железной дороге на бронепоезде, похожем на тот, который использовался в 1964 году.

По информации ЦТАК, лидер КНДР отправился в Ханой с железнодорожного вокзала Пхеньяна во второй половине дня 23 февраля. В поездке его сопровождает зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс с США, начальник международного отдела ЦК ТПК Ли Су Ён, зампредседателя ЦК ТПК по кадровым вопросам Ким Пхён Хэ, начальник отдела финансов ЦК ТПК О Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо и министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль. Как сообщает агентство, в составе делегации КНДР, направляющейся в Ханой, находится также первый заместитель отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына, которую называют одной из ближайших его советников.

Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного поезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.