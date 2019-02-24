Источник: Ким Чен Ын прибудет на поезде в провинцию Лангшон и на машине поедет в Ханой

ХАНОЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Спецпоезд, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Ханой, прибудет на вокзал Донгданг приграничной с Китаем северной вьетнамской провинции Лангшон, откуда Ким Чен Ын направится в столицу Вьетнама на автомобиле. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в кругах, занимающихся подготовкой предстоящего 27-28 февраля в Ханое второго саммита КНДР - США.

"Как ожидается, 26 февраля поезд прибудет на вокзал Донгданг, откуда северокорейская делегация направится автомобильным транспортом по скоростному шоссе в Ханой (расстояние составляет порядка 180 км - прим. ТАСС)", - отметил собеседник агентства. Он также сообщил, что вокзал Донгданг уже готовят к приему высоких гостей - там провели генеральную уборку, освежили покраску зданий, украсили живыми цветами помещения и высадили свежие цветочные кусты на клумбы и газоны прилегающей к станции территории.

Лидер КНДР отправился в Ханой на своем бронированном поезде с железнодорожного вокзала Пхеньяна во второй половине дня 23 февраля. Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного состава менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило в воскресенье, что в поездке Ким Чен Ына сопровождает зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс с США, начальник международного отдела ЦК ТПК Ли Су Ён, зампредседателя ЦК ТПК по кадровым вопросам Ким Пхён Хэ, начальник отдела финансов ЦК ТПК О Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо и министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль. Как сообщает агентство, в составе делегации КНДР, направляющейся в Ханой, находится также первый заместитель отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына.

Утром в воскресенье в ханойском международном аэропорту Нойбай приземлился самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo, который доставил во вьетнамскую столицу группу из порядка 100 сотрудников службы безопасности КНДР, два внедорожника и спецоборудование для обеспечения предстоящего визита во Вьетнам лидера КНДР. На борту не было личного автомобиля Ким Чен Ына. Не исключено, что он находится в грузовом вагоне спецпоезда, и именно на нем лидер КНДР поедет с вокзала Донгданг в Ханой.