Додон призвал граждан активнее голосовать, чтобы изменить состав парламента Молдавии

"Сегодня у нас есть шанс изменить к лучшему ситуацию, которая в Молдавии очень непростая. В последние годы большинство граждан, как свидетельствуют опросы, считает, что страна движется в неправильном направлении. Поэтому, если мы сегодня выйдем и проголосуем за то, чтобы в Молдавии была другая власть, парламент и правительство, тогда ситуация изменится. Призываю всех не бояться и не поддаваться на попытки подкупа и шантажа", - сказал Додон журналистам на избирательном участке после голосования.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов является Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает Додона и выступает за восстановление отношений с Россией. За ней следуют демократы и оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), который критикует Демпартию за провал курса на интеграцию в ЕС. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".