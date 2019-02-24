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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что украинские силовики устанавливают мины около детсадов и школ в Донбассе

Речь идет о населенных пунктах Николаевка и Гранитное в подконтрольном Киеву Волновахском районе, сообщиш глава пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала установку киевскими силовиками противопехотных мин вблизи детских садов и школ в подконтрольном Киеву Волновахском районе Донбасса. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Противопехотные мины украинские боевики установили недалеко от детского сада и школы в населенном пункте Николаевка, а также рядом с детским садом в населенном пункте Гранитное Волновахского района", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам Безсонова, в связи с нехваткой бойцов командование силовой операции в Донбассе отдало указания максимально заминировать все возможные подходы к позициям украинской армии на первой и второй линиях обороны.

29 декабря в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.

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