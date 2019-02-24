На парламентских выборах Молдавии в Москве фиксируют нарушения правопорядка

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Комиссия одного из двух избирательных участков, на которых в Москве проходят выборы в парламент Молдавии, отмечает нарушения правопорядка в ходе голосования. Один из инцидентов произошел на глазах корреспондента ТАСС. Он сообщил, что наблюдатели пытались задержать нарушителя, в результате чего завязалась перепалка, едва не переросшая в драку.

Как рассказал председатель комиссии избирательного пункта, расположенного в Московском архитектурном институте (МАрхИ), Эдуард Мельник, "в процессе голосования возникают различные моменты, приходят люди, которые настроены положительно, есть те, кто настроен более агрессивно". Он подчеркнул, что несмотря на отдельные случаи, выборы проходят нормально. "Все моменты отслеживаются, фиксируются как наблюдателями, так и избирательной комиссией, и будут отражены в отчете", - сказал Мельник.

По его словам, по состоянию на 16.00 мск на вверенном ему участке успели отдать свои голоса более тысячи молдавских граждан. Председатель комиссии отметил, что точное число избирателей зафиксировать невозможно, поскольку многие из них не имеют постоянной прописки в РФ и вносятся в дополнительные списки после предъявления загранпаспорта. При этом Мельник выразил уверенность, что бюллетеней хватит на всех.

На участке, расположенном в молдавском посольстве, ситуация спокойная. "На данный момент все идет по плану и без нарушений, уже проголосовали 1060 избирателей", - рассказала председатель участка Кристина Кагалничан. Всего здесь ожидается порядка 5 тыс. человек.

Накануне молдавский президент Игорь Додон заявил о возможности провокаций на избирательных участках, открывшихся в РФ. По его словам, с этим связан и отзыв посла республики.

К этим выборам в Москве и Санкт-Петербурге, где сконцентрировано больше всего молдавских мигрантов, открыто только по два избирательных участка, что жестко критиковала оппозиция. На парламентских выборах 2014 года в Москве образовались огромные очереди, и заканчивались бюллетени, которых завезли всего несколько тысяч. Возмущенные люди хотели штурмовать участок, что едва не привело к беспорядкам. Тогда организовывавшее выборы проевропейское правительство подвергли критике международные наблюдатели, а также МИД РФ.