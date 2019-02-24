Глава комитета Конгресса подаст в суд на Трампа для обнародования расследования по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке нижней палаты Конгресса США вызовет повесткой спецпрокурора Роберта Мюллера и даже обратится в суд, чтобы получить и предать гласности отчет о результатах расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC председатель данного спецкомитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

"Мы, очевидно, запросим отчет повесткой. Мы вызовем Боба Мюллера для дачи показаний в Конгрессе. Мы обратимся в суд, если это потребуется", - отметил демократ. "Я считаю, что, в конце концов, министерство [юстиции] осознает, что им придется обнародовать этот отчет. Я полагаю, что [министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям] Барр в итоге поймет это тоже", - добавил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Ему задали вопрос, готов ли он ради достижения своей цели обратиться в суд с жалобой на администрацию президента Дональда Трампа. "Абсолютно. Мы собираемся добраться до подноготной этого. Если президент серьезно заявляет об оправдании, то ему следует только приветствовать публикацию отчета", - заключил Шифф.

Телеканал CNN ранее сообщил о том, что глава минюста на следующей неделе может заявить о завершении расследования Мюллера. Представитель минюста США высокого ранга в минувшую пятницу опроверг эту публикацию. В офисе спецпрокурора США корреспонденту ТАСС отказались комментировать эту информацию.

Конгрессмен Шифф в начале февраля заявил, что возглавляемый им спецкомитет по разведке Палаты представителей возобновит собственное расследование сведений о вмешательстве извне в выборы президента США 2016 года. Этот же комитет в прошлом году завершил аналогичное разбирательство и не выявил никаких связей Трампа с Россией, а также сделал вывод о том, что ни РФ, ни другие государства не оказали влияния на исход выборов, хотя якобы и пытались этого добиться. На тот момент Палата представителей и все ее комитеты контролировались Республиканской партией, за которыми тогда было большинство в нижней палате Конгресса, однако после промежуточных выборов в 2018 году представители Демократической партии получили контроль над всеми комитетами.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.