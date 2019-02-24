Швеция не хочет оказывать помощь в возвращении в страну пленным боевикам ИГ

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что королевство не будет оказывать помощь в возвращении из Сирии своих граждан, которые присоединились к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и были взяты в плен коалицией во главе с США. Об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT.

"Нет. Мы были отчетливы по этому вопросу, - отметил премьер. - Швеция и МИД с 2011 года рекомендуют не ездить в этот регион. Те, кто делают это, не должны рассчитывать на какую-либо консульскую помощь из Швеции".

"Что касается детей, то нужно немного подумать о том, как это должно происходить, но у меня сейчас нет решения", - добавил он.

Однако Лёвен против лишения боевиков шведского гражданства. "Это противоречит международному праву", - считает он.

16 февраля Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к ИГ и взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

По данным шведской полиции безопасности (СЕПО), с 2012 года около 300 жителей Швеции отправились в Сирию и Ирак для того, чтобы воевать на стороне экстремистских группировок, таких как ИГ. Речь идет о молодых людях в возрасте от 18 до 30 лет, родившихся в королевстве, у которых один из родителей является иммигрантом. По оценкам СЕПО, около 150 из них вернулись в Швецию.