Социалисты Молдавии лидируют после обработки 75,34% бюллетеней

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова набрала 31,45% на выборах в парламент республики по результатам обработки 75,34% голосов, идущая второй Демократическая партия набрала 25,6%. Такие предварительные итоги голосования опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия Молдавии.
На третьем месте с 24,36% - критикующий демократов за провалы в процессе евроинтеграции оппозиционный избирательный блок Acum, сокративший от них отрыв. Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет с результатом 9,09%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер в 6%