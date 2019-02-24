Социалисты Молдавии лидируют после обработки 75,34% бюллетеней

Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Выборы в Молдавии проходят на фоне взаимных обвинений в фальсификациях

По данным молдавского ЦИК, на момент закрытия участков явка приблизилась к 50%, что является меньшим показателем, чем на выборах 2014 года

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