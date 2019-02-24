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Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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Социалисты Молдавии лидируют после обработки 75,34% бюллетеней

Следом идут контролирующие правительство демократы
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© EPA-EFE/ECATERINA CIOBAN

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова набрала 31,45% на выборах в парламент республики по результатам обработки 75,34% голосов, идущая второй Демократическая партия набрала 25,6%. Такие предварительные итоги голосования опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия Молдавии.

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На третьем месте с 24,36% - критикующий демократов за провалы в процессе евроинтеграции оппозиционный избирательный блок Acum, сокративший от них отрыв. Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет с результатом 9,09%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер в 6%

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МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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