Трамп перед саммитом с Ким Чен Ыном встретится с президентом и премьером Вьетнама

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перед саммитом с лидером КНДР Ким Чен Ыном встретится во Вьетнаме с руководством страны. Как сообщили ТАСС в понедельник в МИД республики, в среду запланированы встречи американского лидера с вьетнамским президентом Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром Нгуен Суан Фуком.

"Президент Трамп прибудет во Вьетнам во вторник около 20:30 по местному времени (16:30 мск)", - указал представитель ведомства.

"27 февраля в 11:00 (07:00 мск) у него запланирована встреча с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом", - отметил дипломат. "Через час, в 12:00 (08:00 мск) у него должна состояться встреча с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком", - продолжил он.

Лидер КНДР отправился в Ханой на своем бронированном поезде с вокзала Пхеньяна во второй половине дня 23 февраля. Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет порядка 4,1 тыс. км. При средней скорости тяжелого бронированного состава менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.