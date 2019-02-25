Евросоюз призвал Молдавию устранить выявленные ОБСЕ нарушения на выборах

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии должны устранить нарушения, выявленные наблюдательной миссией ОБСЕ в ходе прошедших в стране парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Недостатки, выявленные миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами, должны быть устранены на основе рекомендаций ОБСЕ с учетом будущих выборов на всех уровнях", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "ЕС привержен сотрудничеству с теми в Республике Молдова, кто поддерживает процесс реформ, лежащий в основе соглашения об ассоциации". "В частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами независимо от политической принадлежности, обеспечения независимости судебной системы и деполитизации государственных институтов. Мы будем продолжать строить наши отношения с Республикой Молдова на принципе обусловленности и уважения верховенства права и демократических стандартов", - подчеркивается в заявлении ЕС.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. По их предварительным данным, в парламент проходят Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддерживающая выступающего за сближение с Россией президента Игоря Додона (33 места), правящая Демократическая партия Молдовы (31 мандат), оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), в который входят партии "Платформа "Достоинство и Правда" и Партия действия и солидарности (27 мандатов) и партия "Шор", которой руководит бизнесмен Илан Шор (семь мандатов).