Источник: СБ ООН соберется 26 февраля на экстренное заседание по Венесуэле по запросу США

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с запросом США проведет во вторник, 26 февраля, открытое заседание по ситуации в Венесуэле. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник в организации.

"Завтра состоится открытый брифинг Совета Безопасности по запросу США", - информировал он. При этом, по словам собеседника агентства, пока не ясно, внесут ли США на рассмотрение СБ свой проект резолюции по Венесуэле.

В проекте американской резолюции, которая имеется в распоряжении ТАСС, содержится призыв к проведению в стране президентских выборов. Пока она находится на стадии экспертных консультаций и не внесена в СБ. В ответ Москва подготовила свой проект резолюции, содержащий призыв к диалогу правительства и оппозиции при посредничестве стран региона.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.