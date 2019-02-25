Вице-президент Бразилии заявил о необходимости санкций против правительства Мадуро

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Латинской Америки должны усилить санкционное давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников. Такое мнение выразил в понедельник вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау, выступая на заседании Группы Лимы в столице Колумбии.

"Страны региона должны мобилизоваться ради настоящего дружеского отношения к венесуэльскому народу, который не может сам применить законные санкции к режиму и его представителям. [Эти санкции] должны сделать их изгоями, которыми они и являются", - сказал Моурау, слова которого транслировались на сайте администрации президента Колумбии.

"Нужно признать, что Венесуэла не сможет сама освободиться от гнета режима чавистов (последователей покойного президента страны Уго Чавеса - прим. ТАСС). Сейчас настал момент солидарности стран Америки вне зависимости от их идеологии <...> Мы не должны бояться трудностей, с которыми мы можем столкнуться при попытках ввести санкции против Венесуэлы в международных организациях - от ООН до инвестиционных банков. Венесуэла - это поле боя за лучший мир, без диктатур и тоталитарных режимов", - добавил вице-президент Бразилии.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.