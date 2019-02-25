Почти 60 бывших сотрудников администрации США выступили с критикой режима ЧП на границе

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Группа из 58 бывших представителей американской администрации, занимавшихся вопросами национальной безопасности, подписала открытое обращение к президенту США Дональду Трампу с критикой его решения ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Документ распространили в понедельник американские СМИ.

"Мы жили и работали в условиях чрезвычайного положения, и мы поддерживаем полномочия президента мобилизовать исполнительную власть для того, чтобы быстро предпринимать действия в условиях действительно чрезвычайных ситуаций. Однако никакая вызывающая доверие оценка фактов не подтверждает, что в настоящий момент существует чрезвычайная ситуация, которая позволяла бы президенту задействовать для строительства стены на южной границе фонды, предназначавшиеся для других целей", - говорится в письме.

Среди подписавшихся - бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт (1997-2001, администрация демократа Билла Клинтона), госсекретарь Джон Керри (2013-2017, администрация демократа Барака Обамы), бывший постпред США при ООН Томас Пикеринг (1989-1992, администрация республиканца Джорджа Буша - старшего), а также бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер (2010-2017), возглавлявший ЦРУ в 2009-2011 годах и министерство обороны США в 2011-2013 годах Леон Панетта и другие представители как демократических, так и республиканских администраций. При этом демократы в этом списке заметно преобладают.

Ранее демократы в Палате представителей Конгресса США представили резолюцию, которая запрещает Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой. Президент уже заявил, что наложит на нее вето.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.